Câmara de Cabo Frio retorna com Sessões Ordinárias

A Câmara Municipal de Cabo Frio retorna nesta quinta-feira, dia 02, com as Sessões Ordinárias.

O encontro do Legislativo Municipal, acontece de maneira excepcional nesta semana, a partir das 10h, e devido a pandemia do COVID19 somente poderá ser acompanhado através de nossa página do Facebook ou através do canal 8 da Jovem TV.

A pauta da sessão estará disponível para acesso a neste momento através do link: https://bit.ly/2PgJJrD

As Sessões Ordinárias, de forma regular, serão realizadas temporariamente todas as terças-feiras, as 10h.