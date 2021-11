Câmara de São Pedro da Aldeia aprova app que receberá denúncias de violação dos direitos infantis

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia aprovou em primeira votação, na sessão ordinária desta quinta-feira (04), projeto de lei do vereador Franklin da Escolinha (CIDADANIA) que cria o App “Ajuda-me”, onde poderão ser encaminhadas denúncias de violação dos direitos da Criança e do Adolescente no município.

O vereador, que também é vice presidente da Casa, subiu à Tribuna para falar sobre os problemas ocasionados pela chuva. Também subiram à tribuna os vereadores Fernando Mistura (REPUBLICANOS), Chumbiu (SDD) e Jean Pierre (PODEMOS).

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro irá ocorrer na próxima terça-feira (09) às 11h. Com a flexibilização das medidas de prevenção ao Covid 19, a partir da próxima semana as sessões passam a acontecer às terças e quintas, às 11h, abertas ao público, com espaçamento entre as cadeiras. O atendimento ao público externo se dará preferencialmente pelo telefone, meios eletrônicos ou pelo canal da Ouvidoria (www.cmspa.rj.gov.br), com presencial das 13h às 16h.