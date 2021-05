Câmara de São Pedro da Aldeia aprova lei para deficientes em auto-escolas

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (18) aprovou por unanimidade, projeto de lei que obriga as auto escolas em funcionamento no município a reservarem um veículo para aprendizado dos deficientes fisicos.

O PL é da vereadora Chiquinho de Dona Chica. Tambem foi aprovado por unanimidade o PL do vereador Isaías do Escolar que batiza com o nome do vereador Ivanir Leite, o Mica, uma rua no bairro Boqueirão. Mica, que foi eleito presidente da Casa para o biênio 2021-2022, faleceu recentemente vitima da Covid 19.

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, devido ao decreto que põe o município na fase laranja do combate ao Covid 19, esta realizando uma sessão semanal, sem plateia, sempre nas terças-feiras, 11h. A proxima sessão ordinária ocorrerá no dia 25 de maio.