Câmara de São Pedro da Aldeia aprova moção de aplausos para delegado Milton Siqueira Jr

A mesa diretora da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, com a assinatura dos demais vereadores, aprovou por unanimidade, requerimento de Moção de Aplausos ao delegado titular da 125 DP, Milton Siqueira Jr, pelos trabalhos realizados à frente da Delegacia.

Com 120 investigações concluídas, nove prisões em flagrante e 29 cumprimentos de mandatos de prisão, entre os meses de junho e setembro, o delegado destacou -se também pela rapidez da solução do homicídio de grande repercussão ocorrido no Bairro São João, com a execução do empresário do ramo de criptomoedas Wesley Pesano Santarém, com duas operações que resultaram na prisão de seis autores do crime e a identificação de outros dois, tudo isso em menos de 30 dias.

O presidente da Câmara, Denilson Guimarães (SDD) exaltou o trabalho do delegado, que com parcos recursos humanos, vem solucionando os problemas da criminalidade com extrema competência. “O Poder Legislativo não pode deixar de exaltar o trabalho incansável do Delegado Milton Siqueira Jr, que vem solucionando diversos crimes em nossa cidade” declarou.

Vereadores derrubam veto do prefeito à projeto do vereador Isaías do Escolar (PROS)

Por unanimidade, os vereadores aldeenses derrubaram o veto do prefeito Fábio do Pastel (PODEMOS) ao projeto de lei do vereador Isaías do Escolar que cassa o alvará de empresas que pratiquem maus tratos a animais de rua.

Em seu discurso em defesa da derrubada do veto, Isaías lembrou que essa lei já é aplicada em outros municípios, e creditou a atitude ao fato do prefeito ser empresário e não poder controlar as ações dos funcionários.

O prefeito também teve atos questionados pela vereadora Mislene de André(SDD), que criticou o abandono de obras iniciadas no Porto da Aldeia e no Poço Fundo. O vereador Ximbiu (SDD) também questionou os nove meses de mandato do chefe do Executivo, lembrando que já era para aparecer resultados.

Devido à pandemia do Covid 19, a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia vai se realizar no dia 21 de setembro, terça feira, às 11h, mantendo o intervalo de 15 dias.