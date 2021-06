Câmara de São Pedro da Aldeia derruba veto do prefeito à PL que beneficia taxistas

Em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (01 de junho) , os vereadores derrubaram, por 8 votos a 1, o veto do prefeito Carlos Fábio, o Fábio do Pastel, (PODEMOS), ao projeto de lei do vereador Fernando Mistura (REP) que amplia de 5 para 10 anos o prazo mínimo para troca do veículo. O único voto contrário veio do vereador e líder do governo, Jean Pierre (PODEMOS).

Fernando Mistura defendeu seu PL justificando que com a crise econômica, não há possibilidade do taxista estar trocando de carro com tão pouco tempo.

“Sou taxista e sei das dificuldades que todos estão encontrando com essa crise. Temos de ter sensibilidade para essas questões sociais” disse o vereador.

Único a subir na tribuna para defender a derrubada do veto, o vereador Isaías do Escolar (PROS), lembrou os tempos iniciais da chegada do prefeito Fábio à cidade e acredita que faltou sensibilidade.

“Sou motorista de van escolar e sei das dificuldades da profissão. Hoje, o taxista trabalha diariamente 12 horas para levar o pão para casa e enfrenta essa crise piorada com a pandemia e os aplicativos. Temos de ampliar esse período para troca dos veículos, está difícil fazer isso hoje ” afirmou

As sessões da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeiia, devido à bandeira laranja da pandemia do Covid 19, acontecem semanalmente às terças-feiras às 11h, sem plateia, mas podem ser assistidas ao vivo pelo canal do Legislativo no YouTube.