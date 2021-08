Câmara de São Pedro da Aldeia mantém quarentena e continua fechada para atendimento ao público

A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia realizou sessão ordinária nesta terça-feira (24) conforme foi anunciado na sessão de 12 de agosto. Ainda de quarentena devido a casos de Covid 19 em alguns membros da Casa, entre eles a vereadora Mislene de André (SDD), mais funcionários apresentaram sintomas, entre eles o presidente Denilson Guimarães (SDD) Com.isso, continua suspenso o atendimento ao público é as sessões acontecem a cada 15 dias, sendo a próxima no dia 09 de setembro, às 11h.

Segundo o presidente em exercício Franklin da Escolinha (CIdadania) as medidas se tornam necessárias devido ao aumento do número de casos no município e o surgimento da variante delta. “Temos alguns funcionários com sintomas e o nosso presidente, embora tenha testado negativo, encontra-se, por precaução, afastado de suas funções ” explicou Frankin.

Vale ressaltar que a vereadora Mislene e os outros três funcionários que haviam testado positivo para Covid 19 já estão curados e retornaram às suas funções.