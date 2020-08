Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo suspende atividades após servidora testar positivo para Covid-19

A Câmara de Vereadores de Arraial do Cabo suspendeu temporariamente as atividades depois que uma servidora comunicou que testou positivo para Covid-19.

De acordo com a Câmara, um vereador também está sob suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.

As sessões serão interrompidas até o dia 18 de agosto, podendo haver convocação extraordinária, caso necessário.

O presidente do legislativo Thiago Félix, publicou um ato nesta quarta-feira (5) em que informa as diretrizes que serão tomadas como forma preventiva.

Todos os funcionários que tiveram contato com a servidora contaminada serão afastados, até que seja certificado que não houve contágio. O trabalho remoto deverá ser priorizado, especialmente para os colaboradores que integram o grupo de risco.

Além disso, a recepção ficará fechada para o público, funcionando somente para entrada de alguns servidores e recebimento de documentos, no horário de 10h às 16h.

As solicitações de certidões, declarações, requerimentos, e demais documentos deverão ser feitas, durante o período, através do Portal da Transparência, no site oficial do Legislativo ou pelos e-mails procuradoria@arraialdocabo.rj.leg.br ou protocolo@arraialdocabo.rj.leg.br.

A Câmara disse ainda que encaminhou um ofício à Secretaria de Saúde para buscar orientações de como proceder no caso, com objetivo de resguardar a integridade dos demais servidores. E reforçou que mantém todos os protocolos sanitários aconselhados pelo Ministérios da Saúde, com fornecimento de álcool em gel e uso de máscaras.