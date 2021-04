Câmara de Vereadores de Casimiro de Abreu aprova criação de auxílio emergencial municipal

A Câmara de Vereadores de Casimiro de Abreu aprovou, por unanimidade, o projeto de lei da prefeitura que institui o auxílio emergencial municipal para famílias em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia da Covid-19. A aprovação aconteceu durante a sessão ordinária desta quarta-feira (14). De acordo com o governo municipal, o auxílio irá aquecer a economia municipal com R$ 1,8 milhão.

O projeto de lei foi encaminhado à Câmara pelo prefeito Ramon Gidalte. Agora, com a aprovação do Legislativo, o documento volta para o Executivo para ser sancionado por Ramon.

O auxílio consiste na transferência de renda mensal no valor de R$ 200, pelo período de três meses, às famílias inscritas no Cadastro Único da Assistência Social (CadÚnico) no período de 1º de março de 2019 a 31 de março de 2021, cuja situação de vulnerabilidade social foi agravada pela pandemia.

“Realizamos um estudo técnico para poder chegar a este valor e beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Tenho certeza que este benefício também irá aquecer a economia de nossa cidade”, disse o prefeito.

Ainda de acordo com a prefeitura, a previsão é de que três mil famílias sejam beneficiadas. Mas só terão direito ao auxílio emergencial pessoas que morem em Casimiro de Abreu; que sejam inscritas no Cadastro Único com renda per capita de R$ 89 até R$ 178 e que não receba o Bolsa Família; ou que sejam inscritas no CadÚnico com renda per capita até R$ 89 e que recebam o Bolsa Família.

Somente será concedido um auxílio emergencial para cada família, entendendo-se como família o conjunto de pessoas que residem em um mesmo imóvel, e estejam na mesma composição familiar no CadÚnico.

O pagamento da assistência financeira temporária do auxílio emergencial municipal será feito por meio de cartão eletrônico com tarja magnética que serão entregues aos beneficiários contemplados e aceitos em estabelecimentos comerciais da cidade.

De acordo com a assessoria da prefeitura, a data para o início do pagamento do benefício deve ser divulgada nos próximos dias.

Fonte: G1.com