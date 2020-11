Câmara vota a favor do retorno da barreira sanitária em Arraial do Cabo

Na manhã desta segunda-feira, dia 23, foi realizada uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Arraial do Cabo, para discutir a revogação do decreto nº 3.187 do prefeito Renatinho Vianna, que impôs fim a barreira sanitária no município, coincidentemente dois dias após perder a reeleição. A medida causou polêmica entre os moradores, e hoje, os vereadores se reuniram para avaliar a situação. Dos nove parlamentares, apenas cinco compareceram ao legislativo, o presidente Thiago Felix e os vereadores Alexandre Barreto (Galego), Ton Porto, Cleyton Barreto e Edilmar da Silva (neném da Cabocla), juntos aprovaram por unanimidade a derrubada do decreto.

A sessão contou ainda, com a presença da imprensa e também com o apoio de empresários do setor hoteleiro e do turismo. No último fim de semana imagens da super lotação nas praias e demais pontos da cidade circularam na internet, gerando grande preocupação em parte da população, já que muitas pessoas não usavam máscara de proteção. De acordo com André Hirata, presidente da Associação Comercial e Turística de Arraial do Cabo, o retorno da barreira sanitária irá contribuir positivamente para a manutenção do turismo.



“Ao contrário do que alguns pensam, a barreira sanitária ajudou não apenas no controle da disseminação do covid-19, como também para melhor a qualidade dos visitantes na nossa cidade. Houve mais ordenamento, tudo ficou melhor, além claro, de preservamos vidas, inclusive de nossos funcionários. Por isso sou a favor que retornem os trabalhos preventivos”. Observou.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, até o dia 22 de novembro foram registrados no estado 21.974 óbitos e 338.203 casos confirmados da doença . “É nítido que em breve teremos confirmação de aumento de casos em Arraial do Cabo, o que a Câmara deseja é somente preservar o bom trabalho que estava sendo feito nos últimos meses. Vimos que é possível manter um turismo de qualidade sem maiores prejuízos, tanto que hoje tivemos o apoio de alguns representantes do setor. Da nossa parte não faltará garra e compromisso para fazer cumprir esse propósito. Sabemos de pessoas conhecidas que estão com a doença, mas ainda não tiveram confirmação oficial divulgada nos canais da prefeitura, por que será? Fica a pergunta, impossível não ter aumento de contágio com o número de pessoas que estão frequentando a cidade após a retirada da barreira sanitária. Torcemos para que o prefeito se conscientize dos riscos e reveja essa questão, caso contrário, iremos lutar no judiciário”, afirmou o presidente da Cãmara.