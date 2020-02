Campanha arrecada livros para criar biblioteca comunitária em Arraial do Cabo

Estimular a leitura e criar um espaço gratuito para que estudantes possam estudar e realizar pesquisas. É com esse intuito que o empresário Marco Correia, o Marcão, lançou uma campanha de arrecadação de livros, com o objetivo de montar uma biblioteca comunitária em Arraial do Cabo.

O Projeto “Leitura, pesquisa em um mar de livros e informações” será instalado no segundo andar da loja de mergulho que Marco administra. “Quem me conhece sabe que sempre gostei muito de ajudar o próximo, só que ultimamente eu não estava fazendo como sempre amei. Através de ideias vistas na TV e de um amigo que esteve em Saquarema e registrou uma biblioteca comunitária, resolvi fazer esse projeto aqui em Arraial do Cabo também” – contou o empresário.

Quando o local estiver montado, crianças, adultos e toda a comunidade poderão pegar os livros “emprestados” mediante a realização de um cadastro. O espaço também vai contar com computadores para a realização de pesquisas pela internet. Um computador já foi doado para o projeto. A previsão é de que tudo fique pronto no mês de março e os horários de abertura ainda serão definidos.

“Estamos arrecadando livros, histórias em quadrinhos, cadernos para colorir, canetinhas, lápis de cor, folhas. Também aceitamos doações de computadores. Muitas pessoas possuem material dentro de casa e que não usam mais e que pode ser doado” – disse Cláudia Maior, esposa de Marco.

As doações podem ser encaminhadas para Av. Governador Leonel de Moura Brizola 57 – Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na loja PL Divers. Informações pelo WhatsApp: (21) 99211-0620.