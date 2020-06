Campanha ‘Corona Zero’ testa idosos e funcionários de asilos em Cabo Frio

A Ong Hepatite Zero, que é conhecida pela luta contra a hepatite C, está unindo esforços com a Academia de Medicina do Rio de Janeiro e o Rotary Club para testar idosos e funcionários de casas de repouso e asilos no estado e identificar casos de infecção da Covid-19. A parceria gerou a campanha Corona Zero.

Em Cabo Frio todas as casas de repouso já aderiram à campanha e vão realizar testes.

O objetivo da campanha é identificar a presença do vírus, prestar tratamento precoce para a doença e garantir o isolamento dos pacientes para que os asilos não sejam afetados.

Nesta quarta-feira (24), os testes foram realizados em 27 pessoas entre idosos e funcionários na Pousada Iza Jansson, e em outras 37 pessoas na Casa de Repouso Iza Jansson.

Os outros testes serão realizados ao longo da semana nos asilos inscritos. Entre eles está o Lar da Cidinha, que é administrado pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção. A paróquia confirmou um caso de Covid na unidade mas não deu informações sobre o caso.

Também passarão por testes os idosos e funcionários do Aconchego do Idoso, Pousada Vovó Iza, Pousada Coqueiro Verde e Pousada Jangada.

Ao todo, serão testadas 255 pessoas.