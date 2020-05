Campanha de Vacinação contra a Influenza: mais de 8 mil doses aplicadas em Arraial do Cabo

A campanha de vacinação contra a gripe Influenza continua em todo o país! Até o momento, a Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo já aplicou as 8.160 doses recebidas do Estado. Ao todo, foram 1.060 pessoas com doenças crônicas comprovadas por laudos já imunizadas e 5.285 idosos.

A última etapa da campanha teve início no dia 18 deste mês e está prevista para acontecer até o dia 5 de junho. Lembrando que a vacinação ocorre conforme os lotes das vacinas chegam, por isso há uma certa demora. Os lotes são enviados pelo Estado e distribuídos aos Municípios conforme o número de cadastrados. A Prefeitura atualiza aqui na página e também no site oficial sempre que recebe novas doses e quando estarão disponíveis nos postos. No momento, a Secretaria de Saúde aguarda a chegada de mais um lote.

A vacinação ocorre nas oito Unidades Básicas de Saúde do Município, sendo elas, PS Canaã/Hermes Barcelos, PS Prainha, PS Monte Alto, PS Figueira, PS Sabiá, PS Boa Vista, PS Cabocla. O atendimento acontece de segunda à sexta-eira, das 09h às 12h, e das 14h às 17h, sempre que a vacina chega. O esquema de vacinação funciona da seguinte forma:

São distribuídas 20 senhas no período da manhã e mais 20 senhas no período da tarde, a fim de evitar aglomerações.



É feita uma triagem pela equipe de enfermagem, verificando se o paciente se enquadra nos critérios determinados pelo Ministério da Saúde no que se refere a vacinação deste grupo.



Para receber a vacina, as pessoas pertencentes ao grupo prioritário deverão ter em mãos o laudo médico que determine a doença, ou possuir cadastro nos postos de saúde que possam confirmar ou atestar a doença.



Para categorias como segurança, salvamento e portuários, a vacinação ocorre no local de trabalho com agendamento escalonado.

Por conta da pandemia do Covid-19, os médicos reforçam a necessidade de tomar a vacina da gripe em 2020 para quem faz parte do público alvo da campanha. Entretanto, é preciso deixar claro: a vacina da gripe NÃO protege contra o novo coronavírus. No momento, ela protege contra os vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A (H1N1) e Influenza B e Influenza A (H3N2).