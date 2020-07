Campanha do agasalho tem postos de coletas espalhados por Iguaba Grande

O inverno no Brasil começou em 20 de junho, e com a aproximação de dias mais frios, somados a pandemia do novo Coronavírus, o Projeto Partilhar, que acontece dentro dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Iguaba Grande, será ampliado. A diferença é que, este ano, os postos de coletas estarão espalhados por vários lugares da cidade já a partir de hoje (dia 6).

A ideia é arrecadar agasalhos e cobertores para as famílias cadastradas nos CRAS do município e que foram afetadas pela pandemia de Covid-19. Vale ressaltar que os itens doados devem estar em bom estado para o uso.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Trabalho e Renda, Cláudia de Souza, a necessidade de ampliar os postos de coleta vem da preocupação com as famílias em situação de vulnerabilidade. “Com a pandemia a gente observa que essas famílias ficaram mais expostas. Por isso um projeto como esse não pode ficar apenas dentro dos equipamentos de proteção básica da cidade. Às vezes a pessoa tem um casaco em bom estado que não utiliza mais, então porque não dar a quem precisa?”. comentou a secretária.



Confira os postos de coleta:

Sede da Prefeitura Municipal

Sede da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda

CRAS Apolo Belizário de Souza (Vila Nova)

CRAS Adilson Lessa (Cidade Nova)

CREAS

Central de Atendimento

Conselho Tutelar