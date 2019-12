Campanha do Procon de Arraial do Cabo arrecada roupas, brinquedos e alimentos para doação

Material será distribuído para famílias carentes do município

O Procon de Arraial do Cabo está promovendo a campanha “Doar faz bem”, com o objetivo de arrecadar doações que posteriormente serão distribuídas para famílias carentes do município cabista. O objetivo do órgão é fazer com que toda a sociedade se envolva na causa. A entrega dos donativos está prevista para acontecer no dia 27 de dezembro.

Segundo o Secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Marcio Lisboa, o material arrecadado será distribuído para famílias carentes do município. “Estaremos recolhendo as doações até o dia 25 de dezembro. Eu me senti motivado a fazer essa ação social, por causa da minha filha de 11 anos, que teve por iniciativa própria, a vontade de doar seus brinquedos, roupas, sapatos e outros objetos que ela não utilizava mais. A exigência dela era de que tudo fosse entregue para famílias carentes. A partir disso, decidi pedir a ajuda de outros colegas para realizar algo maior” – contou o secretário.

Os interessados em ajudar podem doar alimentos não perecíveis, roupas em bom estado de uso, brinquedos, fraldas (infantil e geriátrica) e produtos de higiene. O material deve ser entregue na sede do Procon, que fica na Avenida Leonel de Moura Brizola, s/nº, no Centro. Vale ressaltar que líderes comunitários estão sendo consultados, para garantir que o material seja destinado a moradores que realmente estão precisando da ajuda.