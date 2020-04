Campanha em São Pedro da Aldeia arrecada mais de 250 quilos de alimentos em menos de uma semana

Em menos de uma semana, cerca de 280 kg de alimentos foram arrecadados na campanha organizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil e os supermercados parceiros de São Pedro da Aldeia.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos pela SASDH para as famílias do município economicamente afetadas pela crise causada pelo coronavírus.A campanha continua e as doações podem ser realizadas no Atacadão, Costazul e na sede da Secretaria, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, 19, no Centro da cidade, ao lado da Prefeitura. A expectativa é de que, durante a semana, mais estabelecimentos façam adesão à campanha.

De acordo coordenador-geral da Defesa Civil aldeense, Marcus Dothavio, a adesão de mais supermercados poderá estimular e facilitar as doações, fortalecendo a campanha. “A sociedade aldeense está consciente das necessidades e solidária com as famílias. Agradeço muito a todos que ajudaram e aos supermercados parceiros. Essas doações vão chegar a quem realmente precisa”, falou Dothavio.

As doações foram em sua maioria de gêneros alimentícios como arroz, feijão, macarrão, farinha, açúcar, óleo de soja, fubá, pó de café, molho de tomate e leite em pó. Ao todo, foram feitas 33 cestas básicas de 8 quilos cada. A distribuição do material é de responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.