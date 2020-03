Campanha “VacinAção em Casa” está a todo vapor em Búzios

A campanha “VacinAção em Casa” que começou hoje pela manhã no bairro do Capão, está tendo uma grande aceitação dos moradores. Ao chegar ao bairro, as equipes da saúde, lideradas pelo Prefeito André Granado, que também é médico, encontraram as residências identificadas com objetos amarelos, como foi pedido pela prefeitura. Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, e da Guarda Municipal de Búzios estão acompanhando a vacinação.

O próximo bairro a receber a vacinação contra a gripe, em casa, será a Cem Braças. Agentes da Vigilância Epidemiológica já estão circulando pelas ruas para pré identificar as pessoas com 60 anos ou mais e sinalizar as casas onde moram, usando um adesivo amarelo.

Mantenham-se informados através das mídias oficiais da Prefeitura de Búzios para saber onde acontecerá a vacinação, em casa, diariamente. Pedimos que todas as pessoas com 60 anos ou mais, mesmo que não estejam cadastrados na Saúde de Búzios, que enviem uma mensagem com nome completo, data de nascimento e localização para o WhatsApp (22) 99730-4881. Elas também devem identificar seus domicílios com algum objeto amarelo visível, para facilitar o acesso das equipes de vacinação.