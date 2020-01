Canto do Forte, em Cabo Frio, vai receber o tradicional evento “Presente às Águas”

A tradicional festa religiosa, “Presente às Águas”, que há 15 anos homenageia Yemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes, acontece no dia 2 de fevereiro, a partir das 11h, no Canto do Forte. Entre as atividades estão apresentações culturais, missa, capoeira, afoxé ile Obà, jongo, samba de roda, barraca com artigos religiosos, comidas típicas e barracas de flores. O evento é gratuito e aberto ao público. A atividade é organizada por representantes das religiões de matriz africana, da Umbanda e da Igreja Católica Brasileira de São Jorge.

Na ocasião, moradores, turistas e devotos poderão conhecer mais sobre o aspecto cultural e histórico que envolvem a tradição religiosa. “A intenção é louvar, agradecer e também levar para toda a sociedade a fé e a beleza da religião, por meio do diálogo e respeito para obter uma sociedade pacífica e igualitária a todos”, disse André Luís Matias, um dos organizadores do evento.

Rafaela Oliveira, coordenadora-geral de Promoção da Igualdade Racial (Cogepir) salienta a importância de ações que reforçam a laicidade e a liberdade religiosa.

“A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância religiosa, sendo a prática religiosa livre no país. A discriminação ou preconceito contra religiões é crime. Respeito é tudo”, comentou.

A realização do evento é de iniciativa das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana Ilê Ase Parque São Jorge, Ilê Ase Olufon Deiy e Tenda Umbanda Caboclo Sultão das Matas, da Umbanda e da Igreja Católica Brasileira de São Jorge.

Programação

10h – Saída do Ilê Ase Parque São Jorge, com previsão de chegada do presente às 11h, no Canto do Forte.

12h às 15h – Samba de Roda, Capoeira, Jongo e Afoxé.

15h – Toque de Umbanda em louvor a Iemanjá.

16h – Missa da Igreja Católica Apostólica Brasileira em louvor à Nossa senhora dos Navegantes.

17h – Sire de Candomblé, com saída do presente para ser entregue no mar às 17h30.

Celebração em Tamoios

Em Tamoios, o Terreiro Ilê Asé Omo Oyá também vai homenagear Yemanjá em uma cerimônia na Praia de Aquárius, próximo ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, às 17h. O objetivo é promover, uma ação harmoniosa, onde os terreiros envolvidos possam se integrar cada vez mais, com o propósito de valorizar a religião de Matriz-Africana.

“Pretendemos buscar a união e respeito a nossa cultura. Será um evento simples, pequeno como sempre fazemos dentro do terreiro, mas dessa vez decidimos com o apoio da Cogepir, fazer na praia. Será um presente à Yemanjá e depois faremos uma apresentação de samba de roda e jongo”, comentou Rafael Martins, um dos organizadores do evento e ogã do terreiro.