Cantora de São Pedro da Aldeia promove live show nesta quarta-feira (22)

Os fãs da Música Popular Brasileira (MPB) têm programação especial para a noite desta quarta-feira (22). A partir das 20h, a cantora Paulinha Azevedo vai apresentar uma seleção de clássicos e sucessos nacionais durante a live show “Voz que Toca Lembranças”. A apresentação ao vivo terá transmissão pelo Facebook, em https://www.facebook.com/paula.azevedo.16906. A iniciativa é mais um dos projetos culturais executados em São Pedro da Aldeia como contrapartida da Lei Aldir Blanc, via inciso 3.

“Uma das coisas que salvaram a gente durante o isolamento foi a música e as lives na pandemia foram ferramentas fundamentais para que pudéssemos estar em contato uns com os outros, mesmo à distância. Para essa apresentação, que tem o incentivo da Lei Aldir Blanc, preparei um repertório bastante diversificado, com muito carinho, e dedico a todos os músicos que perdemos para a Covid. Espero levar alegria, emoção e boas lembranças para o público de casa”, disse.

Nascida e criada no município, Paula Azevedo, mais conhecida como Paulinha, teve seu primeiro contato com a música na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia. Ao longo dos anos, a cantora firmou seu nome como artista contratada e convidada especial para apresentações em eventos, festas, restaurantes e bares pela cidade e em toda a região.

“Na pandemia, assim como eu, muitos outros agentes culturais se viram sem a sua fonte de renda. Passei por momentos muito difíceis ao ponto de ter que vender instrumentos, microfone, para tentar sobreviver. Foi um momento muito triste, fiquei um ano praticamente sem poder trabalhar porque o setor cultural e do entretenimento foi o primeiro a parar e será o último a voltar. Então, esse recurso da Lei Aldir Blanc realmente foi fundamental”, destacou.

Prêmio São Pedro da Aldeia Cultura Viva

Aberto em 2020 pela prefeitura, o Edital Prêmio São Pedro da Aldeia Cultura Viva contemplou 47 projetos distribuídos nos segmentos de Artes Visuais, Carnaval, Dança, Teatro, Música, Literatura, Audiovisual, Cultura Afro, LGBTQIA+ e Produção Cultural – áreas relevantes ao movimento cultural do município, que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas durante a pandemia do coronavírus.

Viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, via inciso 3, o Edital concedeu prêmios em dinheiro para projetos culturais que se inscreveram e foram contemplados. Como contrapartida, os beneficiários devem garantir a realização de atividades e programações gratuitas para a população, bem como a prestação de contas sobre o uso do benefício.

Mais informações sobre os projetos fomentados pela Lei Aldir Blanc em São Pedro da Aldeia podem ser encontradas na página oficial da Secretaria Adjunta de Cultura no Facebook, em https://www.facebook.com/culturapmspa.