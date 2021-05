Cantora Tallyta Farias se apresenta no projeto ‘Cultura On-line’ nesta quinta-feira em Araruama

A cantora Tallyta Farias vai se apresentar no palco virtual do projeto Cultura On-line nesta quinta-feira (13) em Araruama. O show será realizado no Teatro Municipal e transmitido pela página da Prefeitura nas redes sociais.

O show faz parte do projeto criado pela Secretaria de Turismo e tem o objetivo de levar arte, entretenimento e informação aos moradores da Região, que não podem assistir a peças teatrais e shows musicais presencialmente durante esse período de pandemia; além de gerar trabalho e renda para os artistas locais, que, por outro lado, diminuíram e muito suas apresentações nesse período.

Os shows acontecem no Teatro Municipal de Araruama e são transmitidos ao vivo pela página do Facebook da Prefeitura, todas as quintas e sextas-feiras, das 19h às 20h.

Tallyta canta profissionalmente há 17 anos e promete animar o público com vários sucessos da música brasileira. Ela adiantou que caprichou no repertório e falou um pouco sobre sua relação com os palcos.

“Sou feliz e realizada demais com meu trabalho por saber que posso tocar a alma e o coração das pessoas com a música”, disse Tallyta.