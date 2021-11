A tradicional missa do último domingo do mês será celebrada no próximo dia 28, na histórica Capela de Santo Inácio, dentro do complexo da Fazenda Campos Novos. A celebração religiosa será a partir das 10h.

Neste mesmo dia, a Fazenda Campos Novos também irá receber o 3º Desafio do Angelim, uma competição ciclística que promete deixar o domingo ainda mais divertido.

Venha curtir o domingo na Fazenda de Campos Novos, que fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 123, em Tamoios.