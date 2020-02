Carnaval de Cabo Frio terá 28 blocos nas ruas com o tema sustentabilidade

A programação do Carnaval de rua de Cabo Frio vai contar com 28 blocos com o tema da sustentabilidade. A “Ecofolia” levará ações ambientais para os foliões em parceria com o projeto Movimento Onda Forte. A abertura oficial será no dia 21 de fevereiro, na Estação Praia do Forte, na altura dos quiosques.

Ao todo, serão oito dias de folia e diversão em mais três estações, sendo uma no bairro do Peró, uma em São Cristóvão e uma no distrito de Tamoios. O evento é uma parceria da Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (Abaccaf) com a Prefeitura, que cede estrutura e logística de trânsito e segurança por meio de agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Guarda Civil Municipal. Segundo os organizadores, a estrutura em formato de estação é inédita no município.

“Estamos organizando um Carnaval para que as pessoas aproveitem com segurança, qualidade e respeito ao meio ambiente e aos espaços públicos. A ação sustentável tem como objetivo orientar os foliões quanto ao impacto do lixo nas ruas e nas praias. Com a participação da população, o carnaval será maior e mais bonito que no último ano”, explica Joir Reis, presidente da Abaccaf.

Após três anos sem blocos de rua no principal cartão-postal da cidade, o Carnaval 2020 atenderá um antigo anseio da população numa estrutura organizada para os foliões ao longo da orla da Praia do Forte e em pontos estratégicos do município e de Tamoios. De acordo com superintendente de eventos, Weverton de Andrade, o modelo foi pensando de forma a fomentar a economia e o turismo.

“O Carnaval é uma das principais festividades do país, movimentando a economia e o turismo. O município recebe milhares de turistas nesse período e o nosso objetivo é transformar essa ferramenta para contribuir com o trade turístico, além de proporcionar uma experiência marcante ao visitante que vem passar os dias de folia na cidade, para que seja aproveitado tanto as belezas naturais quanto as culturais e históricas que Cabo Frio oferece com segurança e infraestrutura necessária”, explica o superintendente de eventos.

“Estação do Carnaval” marca o retorno dos tradicionais blocos da cidade

Além da Estação da Praia do Forte, os demais pontos são as Estações São Cristóvão, na praça do bairro; a Estação Peró, na Praça do Moinho; e a Estação Tamoios, em frente ao Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva. A ideia do formato é oferecer logística e ordenamento para os desfiles dos blocos pelas ruas do município.

Os artistas locais ganham espaço na “Ecofolia” e quem comanda a festa no Bloco Costa Azul é a Banda Rabuja. No Bloco Das Damas, a atração fica por conta dos cantores Felippe Seco e Jean Bessa. No Bloco Oh Sorte o público poderá conferir a banda Korda Solta e a dupla André Vianna e Raylane Mendes. O dueto também se apresenta no trio do Bloco Quero Mais acompanhados da banda Nada Igual na concentração.

Confira a programação completa está abaixo.



Domingo (16)

17h às 00h – Bloco Quintal do Chapoquinha

Concentração: praça do bairro Vila Nova



Sexta (21)

16h às 19h – Abertura oficial do Carnaval

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta

Atração: Escola de Samba e atividades da ABASCCAF



18h às 01h – Desfile de Abertura do Carnaval

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



Sábado (22)



10 às 16h – Bloco Costa Azul

Concentração: Clube Costa Azul, Gamboa

Desfile: Rua Jonas Garcia sentido centro. Rua 13 de Novembro em direção a Praia do Forte e finalizando no Colégio Miguel Couto



16h às 01h – Bloco da Latinha

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



17h às 23h – Bloco da Zoeira

Concentração: Rua Alex Novellino, nº 204, bairro Vila Nova



17h às 23h – Bloco Azul e Branco

Concentração: Estação São Cristóvão

Desfile: Rua Lecy Gomes da Costa, Avenida Joaquim Nogueira, Ruas Francisco Vasconcelos e Expedicionário da Pátria, Avenida Lecy Gomes da Costa e Estação São Cristóvão.



Domingo (23)



12h às 20h – Bloco Risco da Praia

Concentração: Pier dos Pescadores, Praia do Siqueira

Desfile: Rua Luiz Feliciano Cardoso, Orla da Praia do Siqueira



13h às 16h – Bloco do Leão (desfile evangélico Projeto IDE)

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



14h às 19h – Bloco Boi da Barra

Concentração: Avenida Almirante Barroso

Desfile: Avenida Litorânea, sentido Duna Preta. Retorna para Avenida Almirante Barroso



15h às 21h – Bloco das Damas

Concentração: Rua Antônio Feliciano de Almeida (Quadra da Vermelho e Branco)

Desfile: Avenida Litorânea, sentido Duna Preta, encerrando na Praça das Águas



16h às 01h – Bloco Acadêmicos de Cabo Frio

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



18h às 00h – Bloco da Parókia

Concentração: Rua Jorge Lóssio, nº 320, Centro

Desfile: Rua Jorge Lóssio, Avenida Nilo Peçanha, Rua Francisco Mendes, Rua Rui Barbosa, Rua Antônio Feliciano de Almeida e Rua Jorge Lóssio



18h às 01h – Bloco Vermelho e Preto

Concentração: Estação São Cristóvão

Desfile: Rua Lecy Gomes da Costa, Rua Expedicionário da Pátria, Rua São Francisco, Rua Visconde do Rio Branco, Rua Lecy Gomes da Costa e Estação São Cristóvão



Segunda-feira (24)



12h às 18h – Bloco Samba Suor e Cerveja

Concentração: Estação Tamoios



15h às 00h – Bloco Oh Sorte

Concentração: Praça da Passagem

Desfile: Orla da Praia, sentido Praça das Águas



14h às 18h – Bloco Rabo de Foguete

Concentração: Rua das Estrelas, S/N, bairro Foguete

Desfile: Rua das Estrelas, Rua da Restinga, retornando para Rua das Estrelas



15h ás 22h – Bloco Orla 500

Concentração: Quiosque da Praia do Orla 500, Unamar

Desfile: Ruas do Orla 500



15h às 22h30 – Bloco Tá Doido

Concentração: Rua Lourival Franco de Oliveira, bairro Jardim Esperança

Desfile: Rua Davi Garcia da Rocha e Avenida Ézio Cardoso da Fonseca



16h às 01h – Bloco Carnagay

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



18h às 00h – Bloco dos Piratas

Concentração: Praça da Bandeira, bairro Passagem

Desfile: Avenida do Contorno, sentido Duna preta, retornando para Praça da Bandeira



18h às 01h – Bloco União do Arrastão

Concentração: Rua José Rodrigues Póvoas, Praça da Gamboa

Desfile: Rua Jorge Veiga, retornando para Praça da Gamboa



Terça-feira (25)



11h às 15h – Bloco Acadêmicos de Cabo Frio

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



12h ás 20h – Bloco Risco da Praia

Concentração: Pier dos Pescadores, Praia do Siqueira

Desfile: Rua Luiz Feliciano Cardoso, Orla da Praia do Siqueira



15h às 21h – Bloco das Damas

Concentração: Rua Antônio Feliciano de Almeida (Quadra da Vermelho e Branco)

Desfile: Avenida Litorânea, sentido Duna Preta, encerrando na Praça das Águas



16h às 01h – Bloco Família é mole mas é meu

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



17h às 21h – Bloco Rala Ovo

Concentração: Estação São Cristóvão

Desfile: Rua Lecy Gomes da Costa, Rua Expedicionário da Pátria, Rua São Francisco, Rua Visconde do Rio Branco, Rua Lecy Gomes da Costa e Estação São Cristóvão



18h às 00h – Bloco Parókia

Concentração: Rua Jorge Lóssio, nº 320, Centro

Desfile: Rua Jorge Lóssio, Avenida Nilo Peçanha, Rua Francisco Mendes, Rua Rui Barbosa, Rua Antônio Feliciano de Almeida e Rua Jorge Lóssio



Sábado (29)



15h às 21h – Bloco Quero Mais

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



Domingo (01)



15h às 23h – Bloco os Atrasados

Concentração: Rua Maestro Brás, bairro Morubá

Desfile: Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, sentido orla da Praia do Forte. Rua Alexis Novellino, retorna pela Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos e termina na Rua Maestro Brás