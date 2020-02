Carnaval de Saquarema terá atrações em diversos bairros

Os batuques e tamborins vão dar o compasso no Carnaval de Saquarema! A maior festa popular do Brasil terá 5 dias de muita folia na cidade. Seguindo o conceito “Um mar de alegria”, o Carnaval 2020 de Saquarema terá muitas atrações em diversos bairros.

Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, a festa começará na sexta-feira (21), com o desfile do bloco Curvina de Catinga, às 20hs, no Centro. Já no sábado, 8 blocos arrastarão moradores e turistas por bairros como Jaconé, Barra Nova, Centro, Sampaio Corrêa e Rio d’Areia. A programação segue no domingo, com 13 blocos; segunda-feira, 9 blocos; e terça-feira, com outros 8 desfiles.

Para as crianças, uma programação especial foi montada para que elas possam curtir a festa com tranquilidade e segurança. O Bloco das Crianças estará no Centro de Saquarema durante os 4 dias de folia, às 18 horas, e nesse mesmo horário também estará no sábado em Sampaio Corrêa; domingo em Vilatur; segunda em Jaconé, e terça-feira, em Bacaxá. A classificação etária é livre para todas as idades. Para os foliões que curtem as boas e tradicionais marchinhas de carnaval, a Prefeitura de Saquarema criou um bloco especial que animará o Centro da cidade nos quatro dias de festa, sempre às 20 horas.

Além dos blocos, shows animarão todos os distritos de Saquarema, além de Jaconé, Sampaio Corrêa e Vilatur. Neles, cantores como Maycon André, Israel Lacerda, É Tudo Nosso, Jeferson e Daniel, Segredo Sensual e Gabriel e Luciano se apresentarão a partir das 22 horas.

Na Orla da Lagoa, no Centro de Saquarema, a programação musical será realizada com shows no trio elétrico. A concentração será em frente à Colônia dos Pescadores. Renatinho da Bahia, Israel Lacerda, Lequinho Torres, NaFarra (Diego Lacer e Bernardo Mesquita), Glauco Zulo, Maycon André, Sem Reznha e Sambaí farão moradores e turistas pularem ao som de marchinhas e sucessos da música brasileira.

Confira abaixo a programação oficial do Carnaval Saquarema 2020: