Carnaval em Arraial do Cabo terá blocos de rua e trio elétrico

O Carnaval em Arraial do Cabo manterá a tradição dos blocos de rua a partir das 15h. Ao todo serão 5 dias de muita folia, com a apresentação de 15 blocos, 7 trios elétricos e a grande abertura do evento no dia 21/02, com o desfile da rainha do Carnaval.

A Prefeitura está finalizando a programação completa e, em breve, lançará o guia do folião com todos os horários e locais do Carnaval no centro e nos distritos.

Todo o planejamento está sendo realizado em conjunto pelas secretarias de Turismo e Eventos e de Segurança Pública, com apoio da Polícia Militar.

O objetivo é garantir a segurança dos foliões, respeitando o fluxo de trânsito e de pessoas na cidade.