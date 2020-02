Carnaval em Cabo Frio terá rock solidário na Praça da Cidadania

A Praça da Cidadania vai receber, nesta sexta-feira (21), o evento “Sem Fronteiras – Carna Rock Metal”. Seis bandas vão se apresentar: Spectrum, Black Ocean, Las Calles, Acima do Oceano, Goops e Ravengar. Os shows começam a partir das 18h30. A entrada conta com 1 quilo de alimento não perecível. O evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura.



Durante o evento acontecerá sorteio de tatuagem e venda de produtos das bandas. As arrecadações serão destinadas aos moradores do Jardim Esperança, através da associação de moradores do bairro. O “Sem Fronteiras” acontece há 18 anos em diversas localidades do Rio de Janeiro.



Segundo a produtora da banda Spectrum, Ludmila Guerra, as doações já estão acontecendo desde a última semana. “Estamos crescendo de grão em grão com as doações. É a música unida na ação nobre de ajudar o próximo”, comentou Ludmila.