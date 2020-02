Carnaval em Tamoios terá blocos e shows

O Carnaval em Tamoios começa neste sábado (22) com diversos shows. A folia acontece até terça-feira (25), das 18h à 1h, na Estação do Carnaval, que está localizada no Espaço de Eventos, em Unamar.

Os foliões vão poder curtir ainda os tradicionais blocos de rua de Tamoios. O “Samba, Suor e Cerveja” irá comandar os festejos na Estação do Carnaval na segunda-feira (24), a partir das 18h. Já o “Bloco do Orla 500”, vai desfilar pelas ruas do loteamento de mesmo nome a partir das 15h, na terça-feira (25).

O evento é uma parceria da Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (Abaccaf), que ficou responsável pela estrutura e atrações, com a Prefeitura, que cede a logística de trânsito e segurança por meio de agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Guarda Civil Municipal.

Confira a programação:

Sábado (22) – Tambores Urbanos

Domingo (23) – Grupo 5ª Vibe

Segunda (24) – Paulo Maxx e Trio MX3

Terça (25) – Grupo IBS7