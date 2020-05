Cartão do SUS é oferecido na sede da Superintendência de Políticas Públicas LGBTQ+ de Cabo Frio

O serviço de emissão do Cartão Nacional do SUS (CadSus) já é oferecido na sede da Superintendência de Políticas Públicas LGBTQ+ do município para a comunidade de forma exclusiva desde janeiro de 2020. Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o atendimento passa a ser disponibilizado para toda a população. O serviço é todo on-line e evita aglomerações.

Para fazer a solicitação do cartão SUS, os interessados devem fazer contato por meio do telefone que também é whatsapp (22) 99720-2782. Na sequência devem enviar pelo aplicativo os seguintes documentos: CPF, RG e comprovante de residência. O documento final será enviado através do mesmo canal e pode ser impresso e plastificado ou mantido digitalmente para apresentação quando necessário.

Para o superintendente da pasta Mateus Cardoso, a ação beneficia não apenas a comunidade LGBTI+ mas todos os cabo-frienses que terão seu direito ao atendimento de saúde garantido.

“Nesse momento de pandemia todas as ações que possam facilitar a vida das pessoas são oportunas, por isso decidimos estender a emissão do documento para além da comunidade e de forma on-line. A saúde é um direito universal e por isso precisamos encontrar mecanismos que facilitem o dia a dia e o acesso aos serviços”, comentou Mateus.