Cartinhas de Natal estão disponíveis para adoção no Shopping de Cabo Frio

Mais de 600 cartinhas de Natal de crianças atendidas por instituições da Região dos Lagos estão disponíveis para adoção em uma árvore montada no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio. A ação, feita em parceria com a Escola Canto dos Pássaros, acontece até o dia 24 de dezembro.



Um stand do colégio, próximo às Lojas Americanas, recebe as doações, que podem ser os presentes solicitados nos bilhetes e também alimentos não perecíveis e produtos de higiene. As instituições beneficiadas são: Cana Viva, de Araruama, Casa de Apoio Sementes do Amanhã, de São Pedro da Aldeia, e Leão de Judá e Charlie Terra, de Cabo Frio, somando 620 menores entre 1 e 14 anos. A cada presente doado, a Escola Canto dos Pássaros doará outro.

Novo horário

A partir de hoje (terça, 15/12), até dia 21 de dezembro, o Park Lagos terá o horário de funcionamento ampliado (das 10h às 23h), seguindo Decreto Municipal 6.413. O funcionamento do stand de doações segue os horários do shopping.

Na próxima semana, um novo decreto definirá o horário de funcionamento do comércio a partir do dia 22/12.