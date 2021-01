Casa de Acolhimento Municipal de São Pedro da Aldeia recebe melhorias estruturais

A Casa de Acolhimento Municipal (CAM), localizada no bairro Balneário São Pedro, está recebendo melhorias estruturais. Com o objetivo de criar um ambiente mais confortável para as crianças e adolescentes abrigados, o espaço ganhou nova pintura na parte interna do prédio. Anteriormente, foi realizado o serviço de capina do pátio. A instituição acolhe menores entre 12 e 18 anos.

O imóvel é composto por quatro quartos, divididos entre as alas feminina e masculina, um salão, um anexo com dois cômodos, onde funciona a parte administrativa, além de uma biblioteca com computadores que auxiliam nos estudos das crianças e adolescentes. A casa é administrada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

“A melhoria na estrutura do imóvel demonstra o carinho da gestão municipal com as crianças e jovens em situação de risco. Nosso objetivo maior é fornecer um ambiente saudável e alegre para que eles possam ter um futuro promissor”, ressaltou Diana Alves, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.