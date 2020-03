A loja da Casa do Ouro que funciona dentro do Shopping Park Lagos foi arrombada na madrugada desta segunda-feira, 16 de março.

Foram levadas todas as joias que estavam no local no momento do crime. Por esse motivo, o funcionamento foi interrompido e a loja está fechada.

“Ainda não sabemos em quais circunstâncias o arrombamento ocorreu, mas esperamos que os culpados respondam pelo crime”, afirmam os donos.