Casa do Papai Noel de Arraial do Cabo funcionará em horário diferenciado nesta sexta-feira

A Casa do Papai Noel, na Praça do Cova, funcionará, nesta sexta-feira (24), véspera de Natal, das 13h às 16h, ainda com a presença do bom velhinho. No sábado (25), a Casa estará aberta normalmente, mas sem o Papai Noel.

Até a próxima quinta-feira (23), o espaço continuará aberto das 18h às 22h. No local, as crianças ganham de presente uma fotografia com Papai Noel. Um fotógrafo profissional irá permanecer na Casa no período em que estiver aberta.

A Casa do Papai Noel faz parte da ornamentação natalina da cidade que inclui quatro Árvores de Natal com nove metros cada, na Prainha, Praça do Cova, Monte Alto e Figueira. Foram instaladas luzes coloridas em árvores naturais nas ruas, no Pórtico, na Prefeitura e nas principais praças.