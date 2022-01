Casa do Papai Noel de São Pedro da Aldeia poderá ser visitada até sexta

Os moradores e turistas que ainda não visitaram a Casa do Papai Noel em São Pedro da Aldeia têm até esta sexta-feira (14) para conferir de perto a principal exposição natalina da cidade.

O espaço, localizado na Casa da Cultura, foi totalmente revitalizado este ano e ganhou novas mobílias, brinquedos e ambientes cenográficos para proporcionar um passeio encantador pelo lar do Bom Velhinho. A entrada é gratuita e a visitação pode ser feita das 14h às 22h.

O secretário adjunto de Cultura, Thiago Marques, destacou o sucesso de visitações desde a inauguração do espaço no dia 15 de dezembro. “Em pouco mais de 20 dias de abertura da Casa do Papai Noel, tivemos mais de quatro mil visitantes. Ficamos muito felizes por receber tantas famílias e ver a reação das crianças. Retomar a Casa do Papai Noel este ano foi um grande desafio para todos nós e abraçamos essa missão com muita responsabilidade e empenho, com o apoio do prefeito Fábio do Pastel, dos nossos colegas secretários e a dedicação de toda a equipe da Cultura”, disse.

Confeccionadas em estilo colonial, as novas mobílias em madeira, como lustres, colunas, estantes e até uma lareira cenográfica, deram um toque aconchegante e clássico à decoração da Casa. Para a criançada, os atrativos incluem o tradicional trenzinho natalino e o cavalinho de balanço.



Novas mobílias em madeira deram um toque aconchegante e clássico à decoração

Fotos: Bruninho Volotão/Divulgação PMSPA

Do bairro Fluminense, a esteticista Carla Magdalon é uma das visitantes assíduas do espaço, graças aos pedidos do filho, o pequeno Bryan, de apenas três anos. “Desde o primeiro dia, nós temos vindo quase todos os dias. Meu filho é autista e toda vez que passamos por aqui, ele pede para entrar. Ele gosta muito trenzinho e tudo que tem luz, porque chama muito a atenção dele. A Casa do Papai Noel este ano ficou surpreendente e, realmente, muito acolhedora e eu fico feliz porque tem feito muito bem para o meu filho”, ressaltou.