CAT de São Pedro da Aldeia está recebendo currículos para os cargos de Mecânico de Serviços Técnicos e Sanitizador

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia, em parceria com a iniciativa privada, está recebendo currículos para os cargos de Mecânico de Serviços Técnicos e Sanitizador, destinados a pessoas com experiência profissional ou que tenham conhecimento em refrigeração, além de curso técnico na área.



Para Mecânico, é necessário que o candidato tenha habilitação na categoria B e, para Sanitizador, habilitação na categoria A. Os interessados têm até as 16h30 da próxima sexta-feira (26) para enviar seus currículos para o e-mail sagat.oportunidades@gmail.com, com indicação da vaga pretendida.

Vale lembrar que o Centro Municipal de Atendimento ao Trabalhador atua apenas como uma ponte no processo seletivo, captando currículos para serem encaminhados à empresa ofertante. O CAT também realiza cadastro reserva de currículos para vagas em geral, por meio do “Balcão de Oportunidades”.

Aqueles que preferirem entregar os currículos presencialmente no CAT, localizado no Horto Escola Artesanal, podem comparecer ao local até a próxima sexta-feira (26), no período das 8h30 às 16h30.

Os atendimentos no CAT são prestados somente mediante o uso de máscara de proteção facial e distanciamento mínimo de dois metros, conforme estabelecidos pelos decretos municipais de prevenção ao contágio do coronavírus. O Horto fica localizado na Rodovia Amaral, km 107, no bairro Balneário das Conchas.