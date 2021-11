Ceasp será inaugurado na próxima terça em São Pedro da Aldeia

O Ceasp fica às margens da Rodovia Amaral Peixoto, próximo ao trevo de Búzios. O espaço conta com mais de 150 boxes e 27 lojas que estarão abertos ao público a partir das 4h do dia 23 de novembro.

Entre os serviços oferecidos estão hortifrutigranjeiros, embalagens e descartáveis, plantas e flores, bebidas, carnes, laticínios, artesanatos, lanchonetes, restaurante e até uma farmácia já possuem espaço garantido, fortalecendo o conceito de shopping rural. As vendas serão no atacado e varejo.

“Temos visitado alguns espaços nesses moldes no País e observamos que a ideia de trabalhar com o conceito de shopping rural é uma grande novidade na Região dos Lagos. Vamos oferecer, em um único local, a oportunidade de negócios para produtores rurais e empresários, e ainda teremos um mix de produtos para o consumidor final, que também encontrará no CEASP opções de gastronomia”, explicou um dos sócios-empreendedores do projeto, Gustavo Scarambone.