Central de informações sobre Covid-19 de Cabo Frio recebe duas mil ligações em 40 dias

O canal de atendimento gratuito para tirar dúvidas sobre o Covid-19 completa 40 dias de funcionamento nesta segunda-feira (4). Criado pela Prefeitura de Cabo Frio, o serviço integra as medidas de enfretamento ao novo coronavírus e recebeu aproximadamente duas mil ligações desde que entrou em funcionamento. Por meio do número 0800 022 1160, a população esclarece dúvidas sobre a doença e também sobre a campanha de vacinação contra a influenza 24 horas todos os dias da semana.

De acordo com a diretor do Pronto de Atendimento Médico (PAM), Eduardo Drumond, a base de apoio conta com um médico, um funcionário do administrativo e outro da enfermagem. A busca por informações a respeito dos sintomas é uma das principais dúvidas da população.

“As pessoas ligam e explicam o que estão sentindo e perguntam se existe a necessidade de procurar a emergência. A equipe faz um filtro das informações e os auxilia nos procedimentos que devem adotar. Muitas pessoas foram ajudadas desde que o serviço começou”, relatou Eduardo.

Ainda segundo o diretor, as pessoas que apresentam sintomas mais brandos da doença, ou seja, que não tem falta de ar e outros fatores que colaboram para a necessidade de procurar a emergência, são orientadas em procedimentos de higiene pessoal e limpeza do ambiente.

“A equipe explica que não deve compartilhar objetos pessoais como louças e talheres, por exemplo, e também fala sobre a importância de lavar bem as mãos, limpar a superfície e manter o isolamento social para que o vírus não se propague”.

De acordo com a Secretaria de Saúde, até este domingo (3) foram registrados 237 casos suspeitos de coronavírus no município. Destes, 72 já foram descartados, 52 casos foram confirmados e 43 se recuperaram. Os demais casos aguardam resultado dos testes. Quatro óbitos por Covid19 foram registrados: um homem de 81 anos e três mulheres, uma de 47, de 87 e outra de 62 anos.