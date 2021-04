Centro de Capacitação de Saquarema oferece novo curso

A Prefeitura de Saquarema, por meio do Centro de Capacitação Vinícius Vidal França, abriu as inscrições para o curso de informática na Área Administrativa. O curso, que terá 20 vagas no turno da noite nesta etapa, será realizado em parceria com a FIRJAN (SENAI), no Centro de Capacitação Vinícius Vidal França.

Para a inscrição no novo curso, é necessário ter a idade mínima de 16 anos e a escolaridade a partir do 9º ano do Ensino Fundamental. As aulas terão a duração de 21 dias úteis e serão ministradas presencialmente, seguindo todo o protocolo de segurança aprovado pela Secretaria de Educação, de segunda a sexta, a partir do dia 10 de maio de 2021.

Para se candidatar às vagas, os alunos deverão preencher o formulário de inscrição, disponível aqui. Para mais informações, entre em contato com o Centro de Capacitação Vinícius Vidal via WhatsApp: (22) 93300-5250.