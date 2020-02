Centro de Capacitação Profissional de Saquarema abre turma de eletricista predial de baixa tensão

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informa que estarão abertas as inscrições para o novo curso de Eletricista Predial de Baixa Tensão. As aulas serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, no bairro São Geraldo no mês de março.

Nesta rodada de inscrições, serão ofertadas 20 vagas para os moradores de Saquarema. As aulas acontecerão no turno da noite. Para se candidatar às vagas, os alunos deverão cumprir os seguintes pré-requisitos:Ordem de ChegadaIdade mínima de 18 anosTer concluído o 8º ano do Ensino FundamentalAs inscrições estarão abertas a partir do dia 18 de fevereiro, no Centro de Capacitação, que fica na Rua Tiá Mello, 25, bairro São Geraldo.



*Os alunos já deverão vir para a inscrição, munidos das cópias dos seguintes documentos*:

• RG ou Certidão de Nascimento ou Casamento

• CPF

• Comprovante de Residência (recente)

• 2 fotos 3×4 iguais

Comprovante de Escolaridade (Serão aceitos qualquer um desses documentos abaixo):

• Certificado

• Certidão

• Diploma

• Histórico Escolar

• Declaração de Conclusão (original e recente)

• Declaração de Matrícula (original e recente)

Observação: Os alunos que não comparecerem munidos de todas as cópias solicitadas, irão perder a vez na ordem de chegada.