Centro de Reabilitação pós Covid está funcionando em Cabo Frio

O setor de pós Covid-19 do Centro de Reabilitação de Cabo Frio já está funcionando, de segunda a quinta, das 7h às 18h, com atendimentos fisioterápicos para quem apresentar sequelas da doença, visando a melhora geral do quadro do paciente.

Inaugurado na última segunda-feira (22), o serviço é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar que faz uma avaliação individual e estabelece a medida de tratamento específica à necessidade de cada paciente conforme as sequelas apresentadas, como fisioterapia respiratória, motora e avaliação funcional no início e ao final do tratamento.

Para agendar um horário, é necessário residir em Cabo Frio, fazer uma avaliação presencial no Centro de Reabilitação e apresentar xerox do cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, é preciso comprovar que teve a doença por meio de exames complementares, como PCR-RT, tomografía de tórax e sorologia imunológica, por exemplo, e ainda apresentar sintomas como dispneia, fadiga, tosse crônica, cansaço, falta de ar, perda de memória, disfunção cognitiva, dor no peito em aperto e baixa tolerância ao exercício.