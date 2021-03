Centro de Triagem de Iguaba Grande tem novo horário de funcionamento

Instalada em maio do ano passado, chegando a marca de aproximadamente 10 mil atendimentos, a tenda que funciona como Centro de Triagem da Covid-19 (CT/UPA), no bairro Estação, começa hoje (1º) a funcionar com um novo horário de atendimento devido o baixo número de infectados na cidade. Antes, o local funcionava 24h atendendo todas as faixas etárias. Agora, o CT funcionará das 8h às 20h. Vale ressaltar que a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada ao lado, permanecerá atendendo após as 20h.

Para economizar custos de energia, por terem apenas três consultas, no período noturno até às 21h, além de profissionais de saúde e idosos estarem sendo imunizados, a secretaria decidiu mudar o horário. Pessoas que precisarem de socorro imediato durante a madrugada, poderão utilizar normalmente a UPA que funciona 24h.

“Devido o baixo atendimento no horário noturno, nós resolvemos deixar o centro de Triagem funcionando exclusivamente durante 12h, mas estamos acompanhando e monitorando. Caso a demanda aumente novamente, retornaremos com os plantões 24h diariamente”, garante o secretário de Saúde, Valdeci Júnior.

Segundo a coordenadora do centro de triagem, Patrícia da Costa Silva, em média 60 pessoas são atendidas diariamente no local com sintomas gripais como: coriza, tosse, dor de garganta, febre, perda de paladar, perda de olfato, dor de cabeça fraqueza, cansaço e falta de ar. “Antes o público era bem diversificado, hoje a maior parte da procura está entre homens e mulheres de 20 a 50 anos e, a estimativa são de seis crianças atendidas por dia”, comenta a coordenadora.

ESTÁGIO DE CONTROLE DAS BANDEIRAS

Além disso, Iguaba Grande encontra-se na bandeira amarela, ou seja, em situação de alerta (baixo risco). Quatro estágios de controle são traduzidos por ‘bandeiras’ nos municípios: amarela, laranja, vermelha e preta. Amarela simboliza estágio de alerta, enquanto a preta pede medidas de maior restrição. A cor laranja significa situação de alerta de risco médio,já a cor vermelha de alto risco.

VACINAÇÃO EM IGUABA GRANDE

A cidade de Iguaba segue imunizando moradores diariamente no posto médico da Praça da Estação, no centro, dessa vez em idosos a partir de 85 anos. Desde janeiro, profissionais de saúde da rede pública e privada, deficientes institucionalizados, residentes do asilo ‘Xamego da Vovó’ e acamados foram contemplados com a vacina CoronaVac (Butantan) e Astrazeneca (Oxford). A secretaria de Saúde garante que tão logo esteja disponível o número de doses, todos os cidadãos iguabenses serão informados.