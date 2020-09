Centro de Triagem de Macaé completa 6 meses de funcionamento com mais de 26 mil atendimentos

O Centro de Triagem do Paciente com Coronavírus de Macaé completa 6 meses de funcionamento nesta quinta-feira (17). Ao longo desses meses, o local realizou 26.423 atendimentos, se tornando uma das principais medidas no controle a doença.

A criação do Centro de Triagem foi determinada no Decreto 030/2020 para atendimento exclusivo a pacientes com quadro sugestivo da doença, no antigo Centro de Saúde Dr. Jorge Caldas. Com atendimento 24h, o local conta com uma equipe interdisciplinar formada por médicos clínicos, pediatras, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bióloga, agentes administrativos, auxiliares de serviços gerais e condutores de ambulância.



No local, foram realizados 9.505 testes, sendo 4.139 testes rápidos com 1.639 reagentes e 5.366 por PCR (swab) com 2.202 detectáveis. Atualmente, foram realizados em todo município 30.211 testes, sendo 7.385 positivos.



Além da criação do Centro de Triagem, o governo municipal adotou outras providências importantes na prevenção e combate ao coronavírus. Barreiras sanitárias; isolamento social com suspensão de aulas e atividades laborais; criação do Centro de Cooperação Inter hospitalar, composto por todos os hospitais públicos e particulares do município; uso obrigatório de máscaras; Bolsa Alimentação para alunos da rede municipal; criação do Centro Municipal de Quarentena, higienização de locais públicos e testagem em massa foram algumas dessas ações.



Diante de tantas medidas determinantes, Macaé foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro, a entrar na zona verde do grau de contaminação. O município encontra-se na fase de menor risco da Covid-19, com a taxa de reprodução de 0,81.