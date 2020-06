Centros de Reabilitação em Cabo Frio abrem agenda para atendimento on-line

Os Centros de Reabilitação de Cabo Frio foram reabertos para o acolhimento de novos pacientes que aguardam tratamento de fisioterapia. As avaliações e o tratamento são virtuais, por meio de tele-consultas, como medida de prevenção ao novo coronavírus e regulamentadas pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região (Crefito 2).

Os interessados devem procurar as unidades dos bairros São Cristóvão, Novo Portinho, Jardim Esperança e Cefoj – Jacaré para entrega de documentos. São necessários cópia do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. O paciente já sairá do local com agendamento prévio da avaliação.

“Não serão recebidos pacientes dentro das unidades no momento, a não ser para pegar a guia de fisioterapia e entregar documentos de pacientes novos. O fisioterapeuta fará o atendimento virtual direto dos centros de reabilitação. Todos os pacientes cadastrados já participaram do tratamento virtual e o resultado foi muito positivo”, explicou a coordenadora.

A coordenadora-geral de Reabilitação, Giselle Bastos Peixoto, explicou ainda que o município segue o decreto estadual 2004, de 18 de março, que proíbe o atendimento ambulatorial presencial de fisioterapia, e que, no momento, só estão liberados especialidades de oncologia, cardiologia, pré-natal, psicologia e psiquiatria.

UNIDADES – Funcionamento diário das 8h às 17h

CMR São Cristóvão

Rua: Expedicionário da Pátria, anexo ao Hospital São José Operário (HCE/ HMSJO), em São Cristóvão.

Tel. 2646-2538.

CMR Jardim Esperança

Estrada Velha de Búzios, anexo ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no Jardim Esperança.

Tel. 2629-9599 / 2629-1890.

Cefoj Jacaré

Rua do Pomar, s/n – Jacaré, ao lado do Batalhão da Polícia Militar.

Tel. 2644-7321.

CMR Novo Portinho

Av. Henrique Terra, s/n – Portinho.

Tel. 2648-1222.