Cerca de 140 candidatas e candidatos se inscreveram para Miss e Mister São Pedro da Aldeia 2020

Com o apoio da Secretaria Adjunta de Cultura, a etapa de inscrições para o Miss e Mister São Pedro da Aldeia 2020 foi realizada com sucesso na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos. Mais de 140 candidatas e candidatos de diversos bairros da cidade compareceram às duas primeiras seletivas em busca de uma chance ao título máximo da beleza municipal. O último dia de atendimentos para a inscrição gratuita de concorrentes acontecerá no dia 29 de fevereiro, às 14h, com vagas para o público feminino, na faixa etária entre 4 e 29 anos de idade. Para se inscrever, basta apresentar os documentos de identidade, CPF ou certidão de nascimento.

Esta será a terceira edição do concurso municipal, organizado anualmente pelo Miss Oficial. A coordenadora do projeto, Tatiana Musse, fez um balanço dos atendimentos em São Pedro da Aldeia. “Tivemos uma boa adesão do público, as turmas estão quase todas preenchidas. Ainda temos 10 vagas, pois algumas candidatas não preencheram os pré-requisitos e faremos uma nova seletiva. Vamos começar o treinamento das candidatas já no dia 29 de fevereiro com aulas de expressão corporal. A Secretaria de Cultura nos apoia de todas as formas com a Casa da Cultura e nos deixa bem à vontade com essa parceria que já está no terceiro ano”, finalizou.

Visando a organização dos atendimentos, a etapa de inscrições foi dividida em dois sábados, reunindo concorrentes dos bairros Centro, Nova São Pedro, São Mateus, Colina, Estação, São José, Boqueirão, Porto da Aldeia, Pitória, Sudoeste, São João, Fluminense e Balneário.

Foto: Helena Dias

O primeiro dia de seletiva contou com a participação especial das misses aldeenses coroadas na edição de 2019 nas categorias Mini, Gabriele Almeida; Pré-Teen, Gabriele Nascimento; Teen, Nicolle Sodré; Juvenil, Taciani Lima; e Adulta, Lorrane Sillfer; da Miss RJ Terra, Jhúlia Maia, da Miss Latina Nilópolis, Heloisa Lessa, da Miss Casimiro de Abreu, Michele Rodrigues, e da Miss Cabo Frio, Maria Eduarda Queiroz, que compareceu acompanhada pelas representantes cabo-frienses das categorias juvenil e infantil.

Ao término da fase de inscrições, os concorrentes selecionados a Miss e Mister passarão pelas etapas classificatórias, com encontros semanais destinados ao treinamento em diversos requisitos, entre eles etiqueta, postura, passarela, modelo fotográfico, automaquiagem, técnicas de expressão facial e corporal e conhecimentos sobre a história do município. Ao todo, serão três meses e meio de aulas preparatórias na Casa da Cultura. Vale lembrar que a partir desta etapa será cobrada uma taxa mensal dos participantes.

Este ano, o Miss São Pedro da Aldeia vai eleger sete representantes femininas, divididas nas categorias Baby, Mini, Mirim, Pré-Teen, Teen, Juvenil e Adulto, e dois representantes masculinos nas categorias Teen e Adulto. A grande final do concurso está prevista para acontecer no mês de junho. A programação contará com apresentações de música e dança, além de desfiles individuais em trajes de banho e de gala.