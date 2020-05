Cerca de 250 pessoas foram atendidas no Centro de Triagem de Cabo Frio

O Centro de Triagem para pacientes com suspeita do novo coronavírus (Covid-19) foi inaugurado no dia 15 de maio e já atendeu 260 pacientes com sintomas como coriza, febre e tosse.

Durante o fim de semana, duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Unilagos, referência para o tratamento da doença em Cabo Frio e outros dois estão em isolamento domiciliar. O atendimento é 24h e obedece as recomendações de distanciamento social.

Equipes multidisciplinares compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de serviços gerais atuam no Centro por esquema de plantões.

No primeiro momento, o paciente é abordado por um segurança, que verifica o uso da máscara facial e conduz para a higienização das mãos. Em seguida, é dirigido para o setor de acolhimento, onde são feitos o primeiro atendimento e o cadastro. De lá, segue para a sala de triagem, onde passa por uma entrevista com enfermeiro, com a orientação acerca dos sintomas. O passo seguinte é a consulta com o médico. Caso seja necessário, o paciente será encaminhado para a realização de exames.

O custo mensal, proveniente de repasses da Secretaria Estadual de Saúde para implantação de centros em todos os municípios, será de R$55 mil. A duração prevista é de 90 dias, podendo ser prorrogada, caso seja necessário. A Prefeitura também estuda a implantação de cabines de desinfecção no local.