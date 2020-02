Cerca de 300 mil pessoas visitaram Cabo Frio durante o Carnaval

O Carnaval 2020 reuniu mais de 300 mil pessoas em Cabo Frio. As praias ficaram lotadas e os foliões aproveitaram os 22 blocos de rua, que não decepcionam e arrastaram multidões. Não houve registro de danos ao patrimônio ou incidentes significativos durante os dias de festa. O evento foi organizado pela Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (ABACCAF) com o apoio logístico da Prefeitura, e contou com a presença ostensiva da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Guarda Marítima e Ambiental, Fiscalização de Posturas e ação rápida de limpeza realizada pela Comsercaf.



De acordo a Secretaria de Turismo, durante os festejos, cerca de 300 mil pessoas visitaram o município. A ocupação hoteleira registrou média de 90%. Todos os Territórios Turísticos receberam um fluxo intenso de visitantes, sendo a procura maior pelos que estão em zona litorânea durante o dia (Praia do Forte, Foguete, Ilha do Japonês, Peró e Tamoios).



De sexta-feira (21) a quarta-feira (26), a Secretaria de Meio Ambiente registrou uma média de dez ocorrências de churrasco em vegetação no Peró e na Praia do Pontal, em Tamoios. Operações conjuntas entre Secretaria de Segurança Pública, Coordenadoria de Posturas e Policia Militar resultaram em 287 apreensões, sendo 150 caixas de som e 137 objetos como cadeiras, mesas, guarda-sóis, carrinhos, reboques, entre outros. Número 63% maior que no mesmo período do ano passado, quando foram registrados 182. Também foram notificadas 16 barracas na Praia do Forte pelo descumprimento do ordenamento pactuado em reunião com o Ministério Público Federal por falta de lixeiras, recolhidos cinco crachás falsos e blitz de 1h às 4h e patrulhamento 24h.



Durante a folia, 122 guardas civis municipais atuaram por dia nos maiores pontos de movimentação de todo o município. Eles tiveram o apoio de dez motos e oito viaturas. Dois agentes de posturas e um policial militar atuaram de forma integrada em cada base da guarda. Foram seis veículos apreendidos, 652 infrações de trânsito, dois veículos recuperados, 4 flanelinhas encaminhados à delegacia e 2 ocorrências de trânsito.

No balanço da Guarda Marítima e Ambiental estão 45 resgates de salvamentos na Ilha do Japonês; 10 resgates de animais marinhos; oito de animais silvestres; 30 ocorrências de atendimento a crianças perdidas nas praias; cinco operações simultâneas ordenamento Praia do Forte orientando banhistas sobre a prática de esportes fora do horário e banhistas com animais; cinco operações de ordenamento na Praia do Peró pertinente ao projeto Bandeira Azul; 20 veículos foram notificados em áreas de preservação ambiental; e uma operação de isolamento do Terminal de Transatlântico para recepção de tripulantes e passageiros do navio Costa Fascinosa, que desembarcou na cidade com cerca de 1800 visitantes no domingo de Carnaval.



A Comsercaf recolheu mais de duas mil toneladas de resíduos. A quantidade é cerca de 30% menor do que no mesmo período do ano passado, quando foram recolhidas aproximadamente três mil toneladas. Para atender o aumento da demanda, a autarquia alterou os horários das equipes e remanejou funcionários para os locais com maior fluxo de pessoas. O trabalho ganhou um reforço durante o Carnaval. Diariamente, as ruas foram lavadas com água de reuso cedida pela Prolagos.



As unidades de saúde receberam 5.472 atendimentos, sendo 186 no Hospital da Mulher, 1.369 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios, 17 no Hospital Municipal São José Operário, 39 no Hospital Central de Emergência (HCE), 1.901 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Burle e 1.960 no Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança.



Folia continua



Não precisa guardar a fantasia e nem a purpurina porque a festa em Cabo Frio continua neste fim de semana, totalizando os 24 blocos durante todo o festejo. Veja abaixo a programação dos blocos que vão despedir oficialmente os dias de folia.



Sábado (29)

15h às 21h – Bloco Quero Mais

Concentração: Estação Praia do Forte

Desfile: Orla da Praia do Forte, sentido Duna Preta



Domingo (01)

15h às 23h – Bloco os Atrasados

Concentração: Rua Maestro Brás, bairro Morubá

Desfile: Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, sentido orla da Praia do Forte. Rua Alexis Novellino, retorna pela Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos e termina na Rua Maestro Brás