Cerca de 40 toneladas de resíduos são coletados da Rua Agenor Medeiros, na Estradinha, em Cabo Frio

A Comsercaf realizou nesta quinta-feira (16) a coleta de resíduos de construção civil, galhos e inservíveis em diversas localidades de Cabo Frio. A maior parte foi retirada na Rua Agenor Medeiros, na Estradinha, onde moradores descartaram cerca de 40 toneladas de resíduos. O recolhimento no local é feito semanalmente, sempre às quintas-feiras. Já a coleta de resíduos domiciliares, é realizada diariamente na comunidade.

A autarquia estipula a coleta de até de 3m³ de lixo, que devem ser ensacados. Acima dessa quantidade, o descarte é de responsabilidade do cidadão, que deve contratar uma caçamba. Em casos de descarte irregular ou poda sem autorização dos órgãos competentes, o responsável será notificado, e em seguida multado, com base na Lei nº 2330/2010. As multas podem variar de acordo com a quantidade de resíduos e o impacto ambiental promovido.

“Apesar das dificuldades orçamentárias que o município está enfrentando devido à queda na arrecadação de impostos e dos royalties, a Comsercaf atua diariamente para manter a cidade limpa, mas infelizmente, sem o auxílio da população, essa tarefa está se tornando cada dia mais difícil. As pessoas precisam se conscientizar que é necessário respeitar os dias e horários da coleta e contratar uma caçamba em casos do descarte de resíduos de construção civil, galhos e inservíveis”, explica Dario Guagliardi, presidente da Comsercaf.