Cerca de 59 mil veículos devem passar pela Via Lagos nesta quinta

O movimento de volta para casa já se intensificou na RJ-124, a Via Lagos, nesta quarta-feira (1º). A movimentação se estenderá até a próxima segunda (6) com previsão de 261 mil veículos passando, principalmente no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária CCR Via Lagos, quarta e quinta-feira (2) são os dias de maior movimento, com previsão de 49 mil e 59 mil veículos, respectivamente. Só até as 18h da quarta, 31 mil motoristas já passaram pelo trecho, principalmente se dirigindo à capital.

Na praça de pedágio, em Rio Bonito, papa filas são usados para ajudar a agilizar a passagem dos veículos.

Desde o dia 20 de dezembro, início da Operação Verão na rodovia, até esta terça (31) passaram 384 mil veículos pela Via Lagos sem nenhum acidente com morte, segundo a concessionária.

Entre os dias 20 e 29 foram registrados 14 acidentes. E do dia 30 de dezembro até a última atualização desta reportagem, nesta quarta (1º), mais nenhum acidente havia sido registrado pela CCR.