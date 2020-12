Cerimônia de Hasteamento da Bandeira Azul no Peró, em Cabo Frio, é cancelada

A Prefeitura de Cabo Frio e a organização responsável pelo Programa “Bandeira Azul” no Brasil informam que o tradicional hasteamento da bandeira, que estava marcado para esta sexta-feira, dia 11, na Praia do Peró, foi cancelado.

O motivo do cancelamento alegado pela organização é que, por conta da pandemia do COVID-19, “o momento não permite uma festa como a ocasião merece”. Porém, não há alteração ou mudança na homologação da Praia do Peró para a temporada 2020/2021 dentro do programa.

A “Bandeira Azul” será entregue ao atual prefeito Dr. Adriano Moreno e ao prefeito eleito, José Bonifácio, em cerimônia restrita, com data e hora a serem definidas pela organização. O evento será documentado pela assessoria de imprensa do Programa “Bandeira Azul” e o material será colocado a disposição a todos os jornalistas interessados.