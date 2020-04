Cestas básicas serão distribuídas agora pela Secretaria de Assistência Social de Arraial do Cabo

No começo desta tarde de segunda-feira, dia 20, o prefeito de Arraial do Cabo, Renatinho Vianna, foi até as redes sociais falar sobre a reposição de cestas básicas.



“Sei que as dificuldades impostas à nossa população pelas restrições em função da quarentena tem sido duras. A todo momento, busco alternativas legais para amenizar este impacto, e uma delas foi o Kit de Segurança Alimentar para os alunos da rede municipal.

Agora, acabaram de chegar ao município as Cestas Básicas que serão distribuídas pela Secretaria de Assistência Social, atendendo aos critérios que serão divulgados nas redes sociais da Prefeitura e da própria Assistência Social.

Estou aqui antecipando esta notícia para que todos os que necessitam deste auxílio estejam atentos aos critérios de distribuição, e tenham a confiança que estamos todos trabalhando para que a cidade consiga sair desta crise da melhor forma possível. No fundo do meu coração, o que desejo é que a normalidade se reestabeleça, que a gente possa ter de volta a vida pulsante do povo nas ruas, as brincadeiras de nossas crianças, o futebol, os cultos e missas, a alegria que é marca registrada de Arraial. Mas hoje, a luta é pela vida, pela saúde, pelas famílias”, disse o prefeito.

Vamos vencer este momento juntos!