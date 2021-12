Charitas, em Cabo Frio, recebe atividades gratuitas durante todo o mês de dezembro

A Casa de Cultura José de Dome (Charitas) está com a agenda recheada de atividades para o mês de dezembro. A programação inclui exibição de documentário, roda de samba e jongo, artesanato, gastronomia, lançamento de livros, música, mostra de fotografia, entre outras atividades. Todos os eventos são gratuitos, respeitando os protocolos sanitários da pandemia da Covid-19.

Nesta quinta-feira (02), a partir das 19h, será realizada uma homenagem aos 160 anos do falecimento de Teixeira e Sousa, patrono da Academia Cabo-friense de Letras. Na ocasião, será promovida a publicação do romance “Antologia Digital 2021”, além do lançamento do romance “A Providência”. Também será realizada a apresentação do livro infantil “Teixeira e Sousa para Crianças”, da acadêmica Rosana Andréia.

Já na sexta-feira (03), o corredor da Casa de Cultura recebe muito artesanato local e gastronomia a partir das 15h. Ainda na sexta, terá a exibição do documentário “O que te move?”, por Ana Carolina da Silva, além de roda de jongo e samba. As ações fazem parte do Edital “Dona Uia”, que faz parte de uma das exigências da Lei Aldir Blanc de auxílio emergencial ao setor cultural.

No domingo (05), o Charitas vai receber o lançamento do romance “Laços de Alma”, primeiro livro físico da escritora cabo-friense Ludmila Lopes. A noite de autógrafos começa às 19h. Além do lançamento, o espaço também estará aberto para quem quiser cantar e declamar poesias. No final da atividade também será oferecido um coquetel ao público presente.

O “Culturas e Curas”, que leva para a população atividades voltadas ao bem-estar, acontece todas às segundas-feiras, com aula de yoga às 8h15; doação de deeksha às 9h, e cristaloterapia a partir das 10h. Na parte da tarde, depois das 15h, tem uma roda de conversa sobre temas como terapia alternativa e filosofia do sagrado feminino, pouco antes de mais aula de yoga, às 16h. Não há necessidade de fazer inscrição, basta chegar no horário indicado.

Terça-feira (07), o Coletivo 3Dumar se apresenta na escadaria do Charitas a partir das 16h. No dia 9, quinta-feira, a partir das 15h, tem artesanato local e gastronomia. Às 17h será realizada a Oficina do Gira Vinil. Depois das 19h acontece o lançamento literário do “Flow por Grafia”, da escritora Taz Mureb.

Confira a programação completa com datas e horários:

Dia 02/12 – 19h – Homenagem aos 160 anos do falecimento de Teixeira e Sousa, patrono da Academia Cabo-friense de Letras com as publicações:

-“Antologia Digital 2021” – Pelos Membros da ACL

-“A Providência” – Romance de Teixeira e Sousa – Por Rose Fernandes

-“Teixeira e Sousa para crianças” – Livro de Rosana Andréa

Dia 03/12 – Artesanato e Gastronomia: a partir das 15h – Corredor das Artes

17h às 20h: Exibição do Documentário “O que te move?” – Por Ana Carolina da Silva

Roda de Samba

Roda de Jongo

(Contrapartida do Edital Municipal Dona Uia)

Dia 05/12 – 19h: Lançamento Literário “Laços de Alma” – Escritora Ludmila Lopes

Dia 06/12 – Culturas e Curas

8h15 – Aula de Yoga

9h – Doação de Deeksha

10h – Cristaloterapia

15h – Roda de Conversa

16h – Aula de Yoga

Dia 07/12 – Coletivo 3Dumar – Apresentações:

16h – Escadaria do Charitas

18h30 – Transmissão de Live (Salão Principal)

(Contrapartida da Lei Aldir Blanc)

Dia 09/12 – Artesanato e Gastronomia”- a partir das 15h: Corredor das Artes

Lançamento Literário “Flow por Grafia” – Escritora Taz Mureb

-17h – Oficina Gira Vinil

-19h – Leitura do Livro e Autógrafos

Dias 10 e 11/12 – a partir das 15h: Mostra de Fotografias de Skate – Corredor das Artes – Gastronomia – Dj’s

Dia 12/12 – 15h às 18h: Oficina “O Caminho da Casa”

19h – Cia Vapor 2ª Edição

20h às 21h – Apresentação “Fluxo: Cantigas e Poemas Encantados “ (Contrapartida da Lei Aldir Blanc)

Dia 13/12 – Culturas e Curas

8h15 – Aula de Yoga

9h – Doação de Deeksha

10h – Cristaloterapia

15h – Roda de Conversa

16h – Aula de Yoga

Dias 16 e 17/12 – Corredor das Artes Especial de Natal

Dia 20/12 – 8h às 16h: Culturas e Curas Especial de Fim de Ano

8h15 – Aula de Yoga

9h – Doação de Deeksha

10h – Cristaloterapia

15h – Roda de Conversa

16h – Aula de Yoga

A partir das 18h – Apresentação Musical Coletivo Rodrigo e Lia Dupla (Contrapartida da LAB)

De 22/12 até 17/01 – 19h – Exposição de aquarelas “Retratos do Mundo Flutuante” – por Helmo SantosAbertura com a Cia Vapor de Teatro e Dj Mizuh