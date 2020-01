Charitas, em Cabo Frio, recebe Concerto de Música Clássica pra Flauta nesta sexta

A Casa de Cultura José de Dome (Charitas) recebe nesta sexta-feira (17) o Concerto de Música Clássica para Flauta com o maestro Francisco Silguero. O evento começa às 19h e a entrada é gratuita.

O concerto contará com repertório de música barroca com diversas sonatas para flauta dos compositores Georg Friedrich Händel e Benedetto Marcello, ambos do século XVIII.

O maestro Francisco Silguero nasceu em Irún, Espanha, em 1967, numa família de músicos. Se formou no Conservatório Profissional de Música de São Sebastião e se aperfeiçoou no Real Conservatório Superior de Madrid.

Desde jovem, trabalhou como trompetista em diversas orquestras sinfônicas e filarmônicas, bandas de música e como professor em conservatórios e escolas de música.

“Trabalhei também na gravação de programas musicais em diversas emissoras de TV espanholas. Em 2005 me mudei para Cabo Frio e atualmente sou maestro do Coral Despertar, professor de flauta e trompete no Centro Musical Josué Marins, concertista de flauta, professor de coral na Clínica Longevidade e diretor do departamento de música na Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio” contou o maestro.

O Charitas fica localizado na Avenida Assunção, nº 855, no Centro.