Charitas, em Cabo Frio, recebe mais uma edição da série Jovens Pianistas

Casa de Cultura José de Dome, Charitas, recebe o recital Jovens Pianistas neste sábado (25), a partir das 19h. Nesta 77ª edição, o pianista convidado é o baiano Vladmir Cangaussú, que apresentará canções de Frédéric Chopin, Ludwig van Beethoven, Heitor Villa-Lobos e Sergei Rachmaninov. O evento é aberto, no entanto, os participantes podem contribuir com um valor simbólico, que será revertido para o artista da noite.

O músico tem se apresentado em diversos auditórios e salas de concertos e participado de numerosos masterclasses com os pianistas Nikolay Lugansky (Rússia), Boris Berman (Rússia/EUA), Artur Pizarro (Portugal), Jura Margulis (Russia), Maria João Pires (Portugal), Ricardo Castro (Brasil/Suíça), entre outros.

O evento é de criação e direção artística de Hasenclever da Silva Oliveira e tem o apoio da Secretaria de Cultura. O Charitas fica localizado na Avenida Assunção, nº 855, no Centro.

Sobre o artista

Vladmir Cangaussú iniciou seus estudos de piano aos 11 anos, em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Graduou-se no Curso Técnico de Piano no Conservatório Brasileiro de Música e, aos 19 anos, transferiu residência para o Rio de Janeiro, onde ingressou no Curso de Graduação em Piano da Escola de Música da UFRJ, na classe do renomado Professor Luiz Senise.

Em 2016, foi finalista do Concurso Nacional de Piano da UFRJ. Em 2017, conquistou o 1º Lugar no 24º Concurso de Piano Abrão Calil Neto, em Ituiutaba/MG, e o 3º Lugar no XXXVI Concurso Latino-Americano Rosa Mística, em Curitiba/PR.

Programação

Frédéric Chopin (1810 – 1849)

Prelúdio Op. 28, nº 4

Prelúdio Op. 28, nº 20

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Sonata em Dó menor, Op. 111, No. 32

Maestoso – Allegro com brio ed Appasionato

Arietta – Adagio molto semplice cantábile

Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)

Bachianas Brasileiras nº 4: Prelúdio

Bachianas Brasileiras nº 4: Ária

Sergei Rachmaninov (1873 – 1943)

Momento Musical Op. 16, nº 3

Momento Musical Op. 16, nº 4

Momento Musical Op. 16, nº 5

Momento Musical Op. 16, nº 6